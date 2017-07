L’Ensemble Fiestango et On a créé un monstre seront au programme des soirées musicales

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy présente l’Ensemble Fiestango le lundi 31 juillet, au parc du Voilier et On a créé un monstre le mercredi 2 août, au carré Royal. Les spectacles sont présentés à 19 h.

Ensemble Fiestango

Dans son spectacle ClairObscur, l'Ensemble Fiestango vous propose de revisiter les plus grandes œuvres du tango dans des arrangements originaux empreints de contrastes : la fougue puis la mélancolie, les sons percussifs enchaînés aux mélodies poignantes... Oubliez l’interprétation austère et stoïque que l’on associe trop souvent à ce style: la sensibilité et l'énergie débordante de ces trois complices ne manqueront pas de vous charmer!

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

On a créé un monstre

Actif sur la scène musicale depuis maintenant 10 ans, le groupe On a créé un monstre est de retour en 2016 en surprenant son public avec deux nouveaux EPs : la première partie « Théâtre des Catastrophes » et la suite « Insectarium », avec une influence beaucoup plus rock que le précédent EP. On a créé un monstre, c’est François Larivière, Antoine Lachance et Ghislain Lavallée.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Consultez le site Internet de la Ville (www.ville.sorel-tracy.qc.ca) pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs, ou encore, suivez-nous sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy.