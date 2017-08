Une 7e édition pour Sainte-Victoire en Fête!

Voir la galerie de photos

Pour une septième édition, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est fière de présenter l’événement Sainte-Victoire en Fête – Expo auto rétro, du 1er au 3 septembre 2017. Suite au succès de l'an dernier, alors que 580 véhicules antiques étaient en exposition en provenance de plusieurs régions du Québec et de l'Ontario, le comité organisateur est heureux de vous accueillir à nouveau sur un vaste site où plusieurs arbres ont été plantés depuis la dernière édition.



Cette fête rassembleuse présente bien sûr de nombreuses voitures antiques en exposition, mais également des feux d’artifice, des artisans et un marché aux puces. Pour les plus jeunes, ils seront ravis par la place de l’enfance, qui leur offre des jeux gonflables, des maquillages et une mini-ferme, en plus de leur donner la chance de manœuvrer une pelle mécanique grandeur nature! Chapiteaux, bars, scène extérieure, cantines et espaces pour les familles (table à langer, etc.) vous y attendent également.

Les 1-2-3 septembre prochains, c’est un rendez-vous au parc Armand-Péloquin à Sainte-Victoire-de-Sorel, où sont attendus plus de 5 000 visiteurs. Le comité organisateur est d’ailleurs heureux des nouveautés qui s’ajoutent à la programmation 2017 de ces 3 jours de festivités : démonstrations d’épreuves de bûcheron, soccer-billard, ainsi que les spectacles de Jason Neil-Tremblay (participant à La Voix) et du groupe Steamy Nights Band, présentés gratuitement sur la scène extérieure Paillé Chevrolet Buick GMC.

« Cette année encore, le comité organisateur de Sainte-Victoire en Fête a créé une programmation haute en couleur, qui plaira à l’ensemble de la population », se réjouit le maire de Sainte-Victoire-de-Sorel, M. Jean-François Villiard. « Je tiens à féliciter chaleureusement le comité et les bénévoles, qui contribuent par leur travail et leur implication exceptionnels au rayonnement de notre municipalité et nous permettent, année après année, de relever le grand défi de réaliser cet événement d’envergure qu’est Sainte-Victoire en Fête. Bienvenue à tous! »