Lancement de la programmation d’Octobre le mois des mots !

C’est avec enthousiasme et fierté que le comité d’Octobre le mois des mots vous convie à cette première édition d’un événement que nous voulons annuel. Louis Caron, natif de la région, nous fait l’honneur d’être notre auteur en résidence. Il sera présent à une kyrielle d’activités mettant en vedette la littérature sous toutes ses formes.



Pendant tout le mois d’octobre venez partager votre amour des mots et du territoire avec nos auteurs invités : Anaïs Barbeau-Lavalette, Mathieu Blais, Amélie Dubois, Natasha Kanapé-Fontaine, Louis Hamelin, Les mamies auteures, Anne-Marie Olivier, Charles Sagalane, Louise Tremblay d’Essiambre et Élise Turcotte.



À la piscine Laurier R.-Ménard, au Biophare, à la Maison des gouverneurs, dans les écoles de Sorel-Tracy, au Cégep, dans les bibliothèques «Le Survenant» et Marie-Didace ou encore à la Maison de la musique, vous pourrez faire de stimulantes découvertes lors de la soirée à « Micro ouvert », assister à la rencontre de la musique et de la littérature pendant les deux soirées « Entretiens d’Octobre », emprunter un parcours littéraire, discuter avec des écrivains qui, pour certains, en seront à leur premier passage à Sorel-Tracy.



Nous avons préparé une programmation qui s’adresse aux passionnés de lecture qu’ils soient enfants, adolescents ou adultes. Ainsi chacun pourra y trouver son compte. Il y aura aussi des ateliers dans les écoles comme « J’aime la chanson en français » ou à la bibliothèque sur l’œuvre de Louis Caron. Afin de démocratiser la culture, la majorité de ces activités sont gratuites. Pour celles qui nécessitent un billet, ils seront en vente au Biophare, à la coopérative étudiante du Cégep de Sorel-Tracy et à la librairie Wilkie au coût de 5 ou 10$. La coproduction du spectacle de La femme qui fuit est gérée par Azimut Diffusion via sa billetterie et son site web.

Le comité d’Octobre le mois des mots soit Mesdames Christine Bouvette chef de division programme et événement, Andrée Martin animatrice du club de lecture, et Messieurs Jean-Sébastien Ménard, professeur de français, Marc Mineau directeur général du Biophare, Renaud Vernet directeur des bibliothèques de Sorel-Tracy et Stéphane Perron technicien en documentation, vous invite à partager votre passion littéraire avec des auteurs de tous azimuts, et ce, quels que soient vos préférences et vos intérêts. N’hésitez pas à inscrire à votre agenda l’une et l’autre des activités qui vous seront offertes.



Nous invitons les personnes qui désirent obtenir plus d’information à communiquer avec Élène Dallaire, coordonnatrice, en composant le 450 780-5740 poste 3002 ou via le octobrelemoisdesmots@gmail.com ou la page Facebook.