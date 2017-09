Un bilan positif pour la 7e édition de Sainte-Victoire en Fête!

Les 1 - 2 et 3 septembre derniers se déroulait la septième édition de Sainte-Victoire en Fête – Expo auto rétro. Ce sont plus de 2 500 visiteurs qui ont sillonné le site de l’événement au parc Armand-Péloquin à Sainte-Victoire-de-Sorel, et qui ont profité des nombreuses activités offertes pour toute la famille. Jeux gonflables, soccer-billard, mini-putt, jeux de laser, mini-ferme, maquillages, visite de camions de pompiers et manipulation d’une pelle mécanique ont fait la joie des enfants présents. Les démonstrations d’épreuves de bûcheron, les tours d’hélicoptères, la musique rétro ainsi que les nombreux spectacles gratuits ont également su ravir la foule. En fin de soirée, les feux d’artifice, présentés par Royal Pyrotechnie ont été, cette année encore, un franc succès. Les nombreux bénévoles présents sur le site ont permis aux visiteurs de profiter des festivités dans un environnement chaleureux et très bien organisé.

Malheureusement, la journée pluvieuse du dimanche n’a pas connu la même affluence pour le site extérieur. Malgré tout, l’après-midi dansante d’Agathe dans le centre récréatif et l’exposition de peintures et sculptures « On tourne le volant vers les arts » à l’église ont pu maintenir leurs activités.

L’exposition de voitures antiques est un événement très attendu à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, et ce sont plus de 383 véhicules antiques ou modifiés, en provenance du Québec et de l’Ontario, qui ont pu être admirées par les visiteurs le samedi 2 septembre toute la journée. Il s’agit d’une augmentation d’une cinquantaine de voitures comparativement à l’année dernière, ce qui représente une belle réussite du comité organisateur.

« J’ai été très satisfait de la 7e édition malgré la pluie du dimanche », a déclaré M. Jean-François Villiard, maire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et membre du comité organisateur de l’événement. « Encore cette année, ma surprise a été de rencontrer des gens de plusieurs régions du Québec qui sont venus nous visiter. Aussi, les spectacles en soirée ont attiré beaucoup de gens de la municipalité et de la région. Je suis fier de notre municipalité qui est très accueillante, et je tiens à remercier tous les visiteurs et les exposants qui sont venus durant la fin de semaine et aussi un merci spécial à l’ensemble des bénévoles, sans qui cette fête ne serait pas possible. »

Fort de ce succès, le comité organisateur de Sainte-Victoire en fête – Expo auto rétro vous donne rendez-vous les 31 août, 1 et 2 septembre 2018 pour une huitième édition!