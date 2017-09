Matt Laurent en spectacle à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Matt Laurent, le dimanche 17 septembre à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Après s’être produit sur les plus grandes scènes d’Asie, d’Europe et de Russie tant avec la troupe de Notre‐Dame de Paris que lors de multiples concerts symphoniques aux côtés de grandes stars de Broadway et ayant surfé sur les scènes du Québec l’été passé, tant avec Lucky Uke que le show « Glam Rock » (aux côtés de Jean-Marc Couture et Rosa), « Ocean Vibration » (aux côtés de Patrick Bourgeois, Dominique Hudson, Gardy…), « 5 X 5 » (aux côtés de Sylvain Cossette, Jérôme Couture, Brigitte Boisjoli, Nadja…), le meilleur joueur de Ukulélé du Québec, Matt Laurent nous revient avec SON show d’été bien à lui incluant des chansons festives connues mais aussi ses succès tels que « On va s’parler d’amour », « J’écris Love », les succès de son groupe de ukulélé Lucky uke « Cum on feel the noize », « Please, please stay », « We’re not gonna take it » ainsi que plusieurs autres!

Exposition du Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy

Rappelons que l’exposition D’une rive à l’autre – Coast to coast du Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy se poursuit jusqu’au 30 octobre à la Maison des gouverneurs.

L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca, dans la section Maison des gouverneurs, suivez-nous sur Facebook ou encore, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.