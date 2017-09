Foudl’Art 2018 – L’appel de projets est lancé !

La prochaine édition de Foudl’Art est lancée, preuve que l’automne est vraiment arrivé ! La Ville de Sorel-Tracy et la MRC de Pierre-De Saurel invitent donc les artistes et artisans de la région à présenter leur dossier pour Foudl’Art 2018.



Rappelons que Foudl’Art est un projet qui crée une rencontre entre un artiste, ses œuvres et des jeunes. Dès janvier, des artistes de disciplines variés seront jumelés à des classes de 3e ou 4e année de quelques-unes des 15 écoles primaires de la Commission scolaire de Sorel-Tracy et de l’école Harold-Sheppard.



Les artistes sélectionnés animeront une série de cinq ateliers d’une demi-journée à travers lesquels ils amèneront les élèves à participer au processus de création. Les projets sélectionnés doivent donc présenter une plus-value pédagogique.



Depuis le début de ce projet et encore cette année, la coordination de Foudl’Art est confiée aux Ateliers Je suis capable, dont la mission est de dispenser des activités éducatives visant le développement d’habiletés et l’estime de soi chez les jeunes.



Vous êtes artistes, vous êtes intéressés et vous avez des questions ? Vous pouvez vous inscrire à la soirée d’information qui aura lieu le mercredi 4 octobre à 19 h à la MRC de Pierre-De Saurel en téléphonant au (450) 743-2703 ou en écrivant à mrc@pierredesaurel.com.



Tous les détails de l’appel et le formulaire d’inscription sont disponibles sur les sites Internet de la MRC de Pierre-De Saurel et de la Ville de Sorel-Tracy, dans la section culture ainsi que dans la section « membres » de Toque de culture sous l’onglet « Appel de candidature ». Les intéressés ont jusqu’au 29 octobre 2017 pour faire parvenir leur dossier de candidature.

