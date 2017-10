Super duo Circassien et Clownesque en spectacle

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle du Super duo Circassien et Clownesque, le dimanche 15 octobre à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Voici deux artistes drôlement drôles! L'éblouissante Mlle Odette et M. René, clown au grand cœur, sont jongleurs, funambules mais surtout marchands de bonheur. En s'amusant avec vous, ils feront vibrer votre cœur d'enfant. Un duo qui fait du bien!



Exposition du Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy

Rappelons que l’exposition D’une rive à l’autre – Coast to coast du Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy se poursuit jusqu’au 30 octobre 2017 à la Maison des gouverneurs.

L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca, dans la section Maison des gouverneurs, suivez-nous sur Facebook à Ville de Sorel-Tracy ou encore, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.