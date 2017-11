L’acadienne Caroline Savoie présente son premier opus éponyme

Azimut diffusion reçoit Caroline Savoie dans le cadre des « Jeudis d’Azimut » le 16 novembre à 18h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins. La chanteuse originaire de l’Acadie présentera les fruits de son premier album éponyme lancé en septembre 2016.

Caroline Savoie fait son bonhomme de chemin depuis bien longtemps en Acadie, où elle rafle depuis 2012 plusieurs prix et distinctions ! Elle fait paraître deux EP, « Just sayin’ » en 2011 et « Laisse-moi rêver » en 2013. En 2014 elle prend part aux auditions à l’aveugle de « The Voice : La plus belle voix » en France. Il ne faut que quelques secondes de son interprétation de la populaire « Ain’t no sunshine » pour que les coachs se retournent tous. Elle passe l’aventure dans l’équipe de Mika avec qui elle se rend même aux directs !

De retour au Canada, elle participe en 2015 au Festival international de la chanson de Granby et reçoit les plus grands honneurs ainsi que plusieurs bourses et prix. Ce point tournant de sa carrière la fait découvrir au public québécois. Elle sort en 2016 un premier album éponyme qui remporte beaucoup de succès, entre autre avec la déjà populaire « Y’en aura ».

Caroline Savoie propose des chansons intimes et réconfortantes, livrées par sa voix puissante et unique, sur une musique pop-folk qui charme à tout coup !



Les billets pour ce spectacle sont en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 450 780.1118 #1, au coût de 13,00 $ au tarif régulier et de 11,00 $ au tarif VIP, taxes et frais de service inclus. Vous pouvez également vous les procurer au tarif régulier sur notre site web au www.azimutdiffusion.com/billetterie.