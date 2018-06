L’Ensemble vocal sera en spectacle le 27 mai à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de l’Ensemble vocal du Bas-Richelieu, le 27 mai à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

L’Ensemble vocal du Bas-Richelieu s’est donné pour mission d’offrir des spectacles composés des plus belles chansons françaises du siècle dernier et de faire vivre une expérience enrichissante musicalement et humainement aux amateurs de musique. Allez revivre les années 1960 et 1970! Tous les amateurs de musique rétro seront ravis.

Veuillez prendre note que les places sont limitées pour assister à ce spectacle, premier arrivé, premier servi.

Exposition : Apothéose, Raymonde Bajt

De plus, ne tarder pas à découvrir l’exposition Apothéose de l’artiste peintre Raymonde Bajt, présentée jusqu’au 13 juin à la Maison des gouverneurs.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.