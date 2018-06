Patricia Larcher et l’Harmonie Calixa-Lavallée donneront le coup d’envoi aux soirées musicales

Dans le cadre des soirées musicales estivales, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Patricia Larcher le lundi 18 juin au parc Dorimène-Desjardins et de l’Harmonie Calixa-Lavallée le mercredi 20 juin au carré Royal. Les concerts sont présentés à 19 h.

Soirées musicales Mon quartier sur scène : Patricia Larcher

C’est dans une ambiance intime que Patricia Larcher nous présente un spectacle acoustique où l’on retrouve ses compositions et quelques reprises. À la suite de son passage à La Voix V et au lancement de son premier album en octobre 2017, Patricia a le vent dans les voiles. Mélangeant énergie et authenticité, ce spectacle vous permettra d’entrer dans l’univers d’une artiste passionnée avec des chansons rythmées.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Soirées musicales La grande scène : Harmonie Calixa-Lavallée

En collaboration avec le groupe montréalais Shyres, l’Harmonie Calixa-Lavallée présentera un répertoire de musique d’orchestre symphonique à vent plus moderne sur la thématique Sorel-Tracy en lumières.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs. Suivez-nous aussi sur Facebook !