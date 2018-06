Le compositeur José Evangelista reconnu par l'Assemblée nationale

Madame Hélène David, Ministre responsable de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine, a fait aujourd'hui, à 9h55 à l'Assemblée nationale, une déclaration rendant hommage au compositeur José Evangelista.

« Je souhaite saluer la brillante carrière du compositeur et pédagogue José Evangelista . Merci monsieur Evangelista de votre grande contribution culturelle ! »

Cette déclaration vient officialiser la reconnaissance de l'importance de ce grand compositeur et pédagogue, déjà honoré dans des salles de concert et des écoles à travers le pays depuis septembre dernier, dans le cadre de sa Série hommage organisée par la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ).

« Cette reconnaissance politique est extrêmement importante aux yeux de la SMCQ », affirme Aïda Aoun, directrice générale de l'organisme, « non seulement pour José Evangelista lui-même, mais pour l'ensemble de nos compositeurs, qui peuvent y voir la reconnaissance de l'importance de la place qu'ils occupent dans notre société ».

Un mouvement national dans les écoles



Par cette déclaration, Madame la Ministre a marqué d'un sceau politique le mouvement national dans les écoles initié par la SMCQ cette année autour du compositeur. « [Elle] a permis, en quelque sorte, de faire entrer à l'Assemblée nationale les voix des quelque 44 289 enfants du pays qui ont pris le temps cette année, avec leurs enseignants, de découvrir José Evangelista, de l'écouter, de le chanter Et de composer à sa manière ! », souligne Mme Aoun.

Rappelons en effet qu'avec son projet « Grand jeu/Grande écoute », qui en était à sa 6e édition, la SMCQ a permis à des dizaines de milliers d'enfants à travers le pays de découvrir José Evangelista et sa musique grâce à la trousse pédagogique (français/anglais) conçue pour l'occasion.

Ce vaste mouvement en faveur des musiques de création chez les jeunes a touché pas moins de 247 écoles de 14 régions du Québec, en plus de 6 autres provinces et 3 autres pays. « Derrière chacun de ces chiffres se cachent des heures et des heures de travail en classe, menées par des enseignants dévoués qui croient en l'importance de faire connaître les compositeurs d'ici à leurs élèves », précise Claire Cavanagh, chargée de projets éducatifs à la SMCQ.

Ce mouvement faisait échos aux quelque 51 concerts donnés cette année par des musiciens de tous horizons autour du compositeur José Evangelista, à la suite de l'appel lancé par la Société de musique contemporaine du Québec.