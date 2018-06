Retour sur l’assemblée générale annuelle d’Azimut diffusion

Azimut diffusion a tenu son assemblée générale annuelle le mardi 12 juin 2018 à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins. Il s’agit, pour l’organisme de diffusion culturelle, de la première AGA comprenant les activités se déroulant dans la nouvelle salle de spectacles, apportant son lot de défis.

Tel que stipulé dans les règlements généraux d’Azimut diffusion, l’assemblée générale annuelle doit se tenir dans les 90 jours suivants la fin de l’exercice financier et doit obtenir un quorum de 10 % des membres VIP actifs entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, soit 54 personnes cette année.

Heureusement, près de 60 membres VIP se sont déplacés, nous permettant d’aller de l’avant avec l’AGA. Le président du conseil d’administration, Monsieur Marc Vigneault, a procédé à la lecture de l’ordre du jour, puis se sont enchaînées la présentation des états financiers vérifiés par Monsieur Yvan St-Germain de la firme comptable Éthier Kane St-Germain, la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2017, la présentation du rapport annuel 2017-2018, des statistiques et du suivi du plan d’action triennal 2017-2020, ainsi que l’élection des membres du conseil d’administration. Selon les règlements généraux, trois postes sont mis en élection chaque année. Pour 2018, deux de ces trois postes furent laissé vacants par le départ de notre vice-président, Monsieur Richard Dégarie, et de notre administrateur, Monsieur Jérôme Frappier, qui ont tous deux fait part de leurs intentions de quitter plus tôt cette année. Nous tenons à remercier Monsieur Dégarie pour les quinze années qu’il a investi en tant que bénévole au sein de notre conseil d’administration et lui souhaiter le meilleur pour la suite. Nous voulons également remercier et féliciter Monsieur Frappier qui nous a quitté précipitamment suite à sa nomination à titre de juge de la Cour supérieure du Québec. Nous voulons également féliciter Madame Fabienne Desroches dont le poste d’administratrice a été reconduit et souhaiter la bienvenue à Madame Hélène Braconnier et Monsieur Paul-André Beaufort qui se joignent à notre conseil d’administration.

Vous pouvez consulter le rapport annuel 2017-2018 ainsi que le suivi du plan d’action triennal 2017-2020 en vous rendant sur le site web officiel de l’organisme au www.azimutdiffusion.com/nouvelles. Les documents y sont disponibles au format PDF.