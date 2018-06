Guillaume Berther et Renaud Gouin ainsi que Mon Doux Saigneur seront au programme des soirées musicales les 25 et 27 juin

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Guillaume Berther et Renaud Gouin le lundi 25 juin au parc des Trembles et de Mon Doux Saigneur le mercredi 27 juin au parc Regard-sur-le-Fleuve. Les concerts sont présentés à 19 h.

Soirées musicales Mon quartier sur scène : Guillaume Berther et Renaud Gouin

Guillaume Berther et Renaud Gouin sont les vainqueurs de secondaire en spectacle 2017, région Montérégie! Influencés par la musique des années 1970, ils interpréteront des créations et des reprises, tout en restant fidèle à leur style.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Soirées musicales La grande scène : Mon Doux Saigneur

Repéré lors des Francouvertes 2016, Mon Doux Saigneur se meut de chansons libres aux rainures électriques et aux textes aussi bruts que sensibles et fertiles. Le groupe devient un véhicule de mots sillonnés et de grooves impromptus, au dialecte musical, intuitif et tissé, à l’abondance inspirée et au processus impressionniste remué.

En cas de pluie, le spectacle sera présenté au centre culturel.

