La Viray et JazTonic seront au programme des soirées musicales les 2 et 4 juillet

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de La Viray le lundi 2 juillet au parc du Marquis et de JazTonic le mercredi 4 juillet au parc Regard-sur-le-Fleuve. Les concerts sont présentés à 19 h.

Soirées musicales Mon quartier sur scène : La Viray

Avec un répertoire musical constitué de chansons populaires françaises de toutes les époques, La Viray présentera un concert hommage au très populaire groupe Alain Morisod & Sweet People.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Soirées musicales La grande scène : JazTonic

Les grands standards du jazz vocal interprétés dans une formule moderne composent le menu principal du quintette auquel s’ajoutent des pièces originales et des arrangements du répertoire latin, blues et pop. Du souffle, du rythme et de la présence, voilà les ingrédients essentiels qui font du groupe JazTonic un incontournable pour rendre votre soirée mémorable.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

