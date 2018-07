Patricia Larcher et Patrice Courchesne ainsi que la danse en ligne avec Michel Tremblay en programme

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle du duo acoustique pop Patricia Larcher et Patrice Courchesne le lundi 16 juillet au parc Réal-Lemieux et à prendre part à la danse en ligne avec Michel Tremblay le mercredi 18 juillet au parc Regard-sur-le-Fleuve.

Les soirées sont présentées à 19 h.

Soirées musicales Mon quartier sur scène : Patricia Larcher et Patrice Courchesne

Ce duo voix/guitare vous offrira un spectacle aux saveurs pop francophone et anglophone allant de Sheryl Crow à Marie-Mai et France D’Amour, en passant par Bruno Mars et Adèle. Ce duo saura vous faire fredonner des airs connus et apprécier le moment présent.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Soirées musicales La grande scène : Michel Tremblay

Les danseurs évoluent sur des chorégraphies musicales de différents rythmes et adaptées aux besoins du temps. Michel Tremblay anime cette soirée avec plusieurs pièces musicales telles que le cha-cha, la samba, le merengue, etc. Cette soirée dansante se veut un grand succès pour tous les adeptes.

En cas de pluie, la soirée dansante sera remise au lendemain.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs.