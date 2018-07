Raymond Bouchard célèbre 50 ans de carrière cet été à Rougemont

C’est sur les planches du magnifique Théâtre de Rougemont que le talentueux Raymond Bouchard célèbre cet été ses 50 ans de carrière. Le prolifique comédien est de la distribution de la pièce à succès Représailles dont la nouvelle mouture a été présentée en grande première vendredi dernier.

M. Bouchard partage les planches avec Gabrielle Mathieu, Myriam Poirier, Sylvianne Rivest-Beauséjour et Jean-Bernard Hébert afin de présenter une pièce qui a été acclamée au Théâtre des Grands Chênes de Kingsey Falls en 2016 et qui est déjà très bien accueillie ici-même à Rougemont. Il s’agit d’une comédie d’Éric Assous, dans une adaptation de Michel Tremblay et mise en scène par André-Marie Coudou.

« C’est un pur plaisir de renouer avec des comédiens aussi extraordinaires pour présenter Représailles au Théâtre de Rougemont. Chaque fois que nous avons présenté cette pièce nous avons connu un franc succès, explique Jean-Bernard Hébert, acteur et producteur. Le plaisir est doublé cette année puisque nous profiterons de l’occasion pour souligner les 50 ans de métier de mon bon ami Raymond Bouchard.»

Représailles, la pièce

« Je suis tombé en amour avec cette pièce dès la première lecture et je ne me suis pas trompé. De camper à nouveau le rôle de Francis, ce père et homme aimant, quoiqu’infidèle, est pour moi un vrai délice! Francis est un personnage attachant, maladroit et parfois de mauvaise foi. En même temps, il aime sa femme, sa Rose. Lorsque celle-ci découvre ses infidélités, le soir du mariage de leur fille, Francis croit que tout est perdu, qu’il sera dépouillé dans un divorce sans fin, raconte Raymond Bouchard, comédien. Au nom de cet amour, pourra-t-il reconquérir Rose et lui faire oublier les mensonges? Voilà ce à quoi la pièce Représailles répondra cet été. »

Représailles est prévue pour une durée de deux heures avec entracte. La pièce sera présentée jusqu’au 18 août, en formule simple ou en formule avec repas et/ou hébergement. Les comédiens de cette distribution sont impatients de faire vivre aux spectateurs une soirée sous le signe de l’humour lors de chacune des 17 représentations au Théâtre de Rougemont.

50 ans de carrière de Raymond Bouchard

Comédien de talent reconnu par ses pairs, Raymond Bouchard a cumulé une liste impressionnante de réalisations, et a amassé plus que sa part de prix et de mentions au fil des 50 dernières années. Que ce soit au cinéma, au petit écran ou au théâtre, Raymond Bouchard a su toucher l’imaginaire de plusieurs générations.

L’un des moments marquants de sa carrière est son rôle dans La Grande séduction, film pour lequel il a récolté deux nominations au gala des prix Génie et à la Soirée des Jutra. Il a été également récompensé à titre d’acteur de soutien en remportant un Gémeau pour son rôle dans Annie et ses hommes au petit écran. Au théâtre, le rôle de Sganarelle dans Dom Juan lui a permis de remporter le prix Gascon-Roux du TNM.

Pour l’achat de billets :

www.ovation.qc.ca

Réservation : 450 469-1006

Sans frais : 1 888 666-3006

370, rang de la Montagne

Rougemont (Québec) J0L 1M0

Forfaits disponibles sur le site internet du Théâtre de Rougemont (avec repas et hébergement)

www.theatrederougemont.com