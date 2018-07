Azimut diffusion proposera pour la première fois une série d’été aux citoyens de la région avec « Les Soirée d’août…ces! » soit quatre rendez-vous à ne pas manquer au mois d’août prochain.

« Piano Man Expérience » de Christian Marc Gendron ouvrira cette nouvelle série le vendredi 10 août à 20 h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins. C’est accompagné de sa complice, sur scène comme dans la vie, la chanteuse Manon Séguin, que le pianiste Christian Marc Gendron, qui produit lui-même ce spectacle, livrera des chansons connues provenant des répertoires de Ray Charles, Elton John, Claude Léveillée, Diane Juster, Billy Joël, Charles Aznavour et Jerry Lee Lewis, entre autres.

Il sera accompagné sur scène par ses comparses et musiciens de grand talent ; le guitariste Toyo, le bassiste Frédéric Beauséjour et le batteur Gordon Wood. « Piano Man Expérience » est une soirée incontournable pour les mélomanes qui retrouveront leurs pièces préférées, rendues avec une énergie débordante et un plaisir contagieux.

Les semaines suivantes, ce sera au tour de l’humoriste Jay Du Temple et son premier « one man show » intitulé « Bien faire » qu’il présentera le samedi 18 août, l’auteur-compositeur-interprète Robert Charlebois qui sera de passage à Sorel-Tracy avec son spectacle « Rock’oustic » le vendredi 24 août et finalement Les Ringos, ce quatuor composé de Marc Déry, d’Éric Goulet, d’André Papanicolaou et de Marc Chartrain, qui proposera une soirée entièrement dédiée aux chansons des Beatles le jeudi 30 août. Ces trois spectacles débuteront à 20 h à la salle Georges-Codling du Marché Desjardins.

Les billets pour ces quatre événements sont actuellement en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Vous pouvez également vous les procurer sur le site web de l’organisme au www.azimutdiffusion.com/billetterie.