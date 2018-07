L’organisme compte déjà trois spectacles à guichet fermé !

Azimut diffusion est subjugué par la réponse du public depuis que l’organisme est situé au Marché des arts Desjardins ; la saison automne 2018 n’y fait pas exception avec l’annonce de trois spectacles complets !

En effet, les billets pour les spectacles de Fred Pellerin le jeudi 1er et le vendredi 2 novembre, de Sylvain Cossette le samedi 10 novembre et d’André Sauvé le vendredi 23 novembre se sont envolés comme des p’tits pains chauds depuis le début de la vente au grand public le 17 mai dernier. En moins d’une journée, les deux représentations du spectacle « Le village en trois dés » de Fred Pellerin étaient déjà complètes. En moins d’une semaine, c’est le « one man show » « Ça » d’André Sauvé qui se retrouvait sans billets disponibles. Pour Sylvain Cossette, il ne restait qu’un seul billet qui a finalement trouvé preneur à la mi-juin, soit un mois après le début de la vente.

Plusieurs spectacles se remplissent rapidement, que l’on pense à « Rock’oustic » de Robert Charlebois qui aura lieu le vendredi 24 août, le duo humoristique Lemire Verville qui sera dans la région le vendredi 28 septembre ou Kevin Parent qui présentera « Kanji » le vendredi 19 octobre.

Consultez la programmation complète au www.azimutdiffusion.com ; un spectacle vous intéresse ? Communiquez avec Azimut diffusion !

Les billets pour tous les spectacles de la programmation automne 2018 sont présentement en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Vous pouvez également vous les procurer sur le site web de l’organisme au www.azimutdiffusion.com/billetterie.