Instabilité de la structure du 2, rue Charlotte: le bâtiment incendié sera démoli

Malgré les efforts des pompiers pour préserver l’intégralité de la structure du bâtiment de la Sincennes-McNaughton ravagé par un incendie dans la nuit du dimanche au lundi 9 mai, les analyses des ingénieurs ont révélé que la structure était instable et potentiellement dangereuse. Afin d’assurer la sécurité des voisins immédiats, le maire a autorisé la démolition du bâtiment dans les plus brefs délais. Ces travaux d’urgence seront effectués dans les prochaines 48 heures et le maire usera de son pouvoir de contracter en cas de force majeure pour accélérer les procédures.

Le projet de mise en valeur du site est toujours vivant

Pour le maire de Sorel-Tracy, c’est à regret qu’on arrive à cette conclusion. « On aurait bien aimé conserver les murs existants, mais la sécurité des citoyens devenait préoccupante. Malgré la démolition, la brique sera conservée afin de la réutiliser pour rappeler l’historique du site dans l’architecture d’un nouvel édifice en lien avec le projet de mise en valeur piloté par le Centre des arts contemporains du Québec» de préciser M. Serge Péloquin.

Rappelons qu’à la suite de l’incendie, le secteur avait été clôturé, mais que lors d’épisodes de pluie, le bâtiment dégageait de fortes odeurs de fumée incommodantes pour le voisinage. La Sûreté du Québec poursuit toujours son enquête pour connaître les causes du sinistre.