La Ville de Sorel-Tracy et Richardson sont à valider un emplacement pour le stationnement temporaire des camions lourds

Deux options de stationnement temporaire sont maintenant envisagées et un choix définitif devrait être confirmé sous peu, ce qui devrait mettre un terme au problème des camionneurs qui doivent actuellement s’immobiliser temporairement le long des rues Augusta et Fiset, occasionnant ainsi certains inconvénients aux résidents du secteur. Ces derniers développements font suite aux rencontres qui ont eu lieu entre la Ville de Sorel-Tracy et la compagnie Richardson International, afin de trouver une solution au problème de stationnement des camions lourds qui ne peuvent désormais plus utiliser le quai no 2 en raison du début des travaux de rénovation.

Bien que la Ville de Sorel-Tracy ait signifié par écrit à Richardson en décembre 2015 que l’espace du quai no 2 ne serait plus utilisable lors du début des travaux en 2016, la Ville est consciente que trouver un espace de stationnement suffisamment grand pour accueillir temporairement une quarantaine de camions sur une base quotidienne n’a pas été une tâche facile.

« Nous sommes bien conscients du problème et des désagréments temporaires que cela amène pour nos citoyens, mais ce n’est pas évident de trouver une zone tampon convenable pour accueillir les camions au centre-ville. Nous avons retenu deux options et nous sommes présentement à valider l’emplacement qui conviendrait le mieux. Nous travaillons en étroite collaboration avec Richardson et je suis convaincu que nous pourrons remédier au problème rapidement » a déclaré le maire Serge Péloquin.

Rappelons que les camions lourds, qui effectuent leurs opérations chez Richardson, sont particulièrement nombreux à certaines périodes de pointe, soit tôt le matin et à l’heure du souper et doivent donc attendre leur tour, ce qui crée cette problématique.