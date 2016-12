Perquisition la nuit dernière à Sorel-Tracy

Hier vers 22h, à Sorel, les policiers de la MRC Pierre-De Saurel ont procédé à l’interception d’un véhicule et c’est en interpellant le conducteur qu’ils ont constaté qu’il y avait, dans le véhicule, un sac contenant des comprimés s’apparentant à de la méthamphétamine.



Ils ont procédé à l’arrestation du suspect âgé de 29 ans qui était passager dans le véhicule. Lors de cette intervention, ils ont saisi plus de 45 comprimés de méthamphétamine, près de 50 comprimés à être identifié, plus de 10 grammes d’une substance s’apparentant à de la cocaïne, plus de 1150 $ et des objets servant au trafic de stupéfiants.



Par la suite, les enquêteurs ont effectué une perquisition à sa demeure située sur la rue de la Loire à Sorel-Tracy et ils ont saisi plus de 1100 comprimés s’apparentant à de la méthamphétamine, environ 40 ml de GHB et plus de 2 grammes de cocaïne.



Le suspect comparait aujourd’hui au Palais de justice de Sorel et pourrait faire face, entre autres, à une accusation de trafic de stupéfiants.