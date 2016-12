La SQ lance l'opération Griffe dans l'ensemble de la province

La Sûreté du Québec (SQ) étend la portée de l’opération Griffe, qui cible les comportements à risque à l’approche d’un changement des conditions climatiques, partout au Québec.

Cette intervention est une initiative régionale mise en place l’hiver dernier que la SQ a décidé d’étendre à l’ensemble de la province. C’est en se basant sur l’article 330 du Code de la sécurité routière, qui permet aux policiers de remettre des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste n’est pas adaptée aux conditions routières même s’il respecte la signalisation, que le corps policier lance cette opération. « Au-delà du simple respect de la signalisation, les automobilistes ont le devoir d’adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières changeantes du Québec. C’est l’essence même du message qui sera transmis grâce à l’opération Griffe », affirme la SQ par voie de communiqué.

Son objectif est de prévenir et diminuer le nombre de collisions routières, d’augmenter le sentiment de sécurité de l’ensemble des usagers du réseau routier, de réaffirmer la présence accrue des patrouilleurs lors d’un changement anticipé des conditions climatiques ainsi que de sensibiliser les automobilistes au fait qu’ils peuvent être interceptés s’ils n’adaptent pas leur vitesse aux conditions routières.

L’opération Griffe sera lancée dans les heures précédant une tempête pour cibler les comportements liés à la vitesse imprudente et la conduite non adaptée lors de conditions météorologiques précaires de la façon suivante :

Annonce dans les canaux officiels de la Sûreté du Québec d’une alerte au lancement de l’opération.

Annonce de l'opération dans les médias nationaux et régionaux.

Augmentation des interventions et de la visibilité des patrouilleurs sur les routes.

Intervention stratégique sur les routes pour assurer le respect du Code de la sécurité routière.

Elle comprend également un volet sensibilisation. La Sûreté du Québec diffusera entre autres des contenus éducatifs sur les techniques de conduites hivernales. Elle rappellera également l’importance de bien déneiger les feux, les phares et les réflecteurs de son véhicule, l’obligation de nettoyer les vitres et le pare-brise à la suite d’une précipitation, l’importance de bien choisir et d’installer à temps ses pneus d’hiver ainsi que l’application de l’article 330 du Code de la sécurité routière.