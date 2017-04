Vols dans des véhicules à Sorel-Tracy

Au cours de la nuit passée, des vols dans des véhicules sont survenus dans le secteur du parc Chalifoux à Sorel-Tracy. Le ou les suspects auraient commis les vols dans des véhicules pour lesquels les portières ne semblaient pas verrouillées et qui étaient stationnés dans des cours résidentielles. Ce sont principalement des appareils électroniques, articles de sports et des portefeuilles qui ont été volés.



Par ailleurs, il y a environ 1 mois à Sorel, dans le secteur situé à proximité du centre hospitalier, des vols dans des véhicules non-verrouillés avaient également été commis.



Les policiers rappellent l’importance de toujours verrouiller les portières des véhicules et d’éviter de laisser des objets de valeur ou pouvant avoir un certain attrait. De plus, ne jamais laisser de documents avec des informations confidentielles, cartes d’identités, cartes financières, etc. Ces gestes préventifs peuvent éviter les transactions frauduleuses et le vol d’identité.



Toute personne qui aurait de l’information sur ces vols peut contacter les policiers au poste de la Sûreté du Québec situé sur le boulevard Saint-Louis où à la centrale de l’information criminelle au 1800-659-4264.