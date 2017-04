Perquisition pour trafic de stupéfiants à Sorel-Tracy

Les enquêteurs du poste de la MRC Pierre-De Saurel ont réalisé hier une perquisition dans un logement situé sur la rue Phipps à Sorel-Tracy. Sur place, ils ont saisi du matériel servant au trafic de stupéfiants et quelques plants de cannabis.



Deux personnes ont été arrêtées pour production de cannabis, soit un homme âgé de 21 ans et une femme âgé de 19 ans. Ils ont été amenés au poste de police afin d’être interrogé et ils ont par la suite été libérés par le biais d’une promesse à comparaître.



Cette enquête a été initiée il y a quelques mois à la suite de la réception d’information du public.