Arrestation d'un homme pour Introduction par effraction

Au cours de la nuit du 3 juillet, les policiers de la MRC Pierre-De Saurel ont reçu un appel pour une introduction par effraction dans une église située sur la rue Principale à Yamaska.



Sur les lieux, ils ont procédé à l'arrestation d'un homme âgé de 65 ans. Il a été interrogé et a comparu hier après-midi au Palais de justice de Sorel pour faire face à des accusations d'introduction par effraction et vol ainsi que pour la possession d'outils de cambriolage. Il est demeuré détenu et pourrait comparaitre à nouveau aujourd'hui.



Une perquisition a aussi été réalisée hier à sa demeure de Saint-Jude et plusieurs objets eucharistiques ont été retrouvés. Ceux-ci pourraient être reliés à d'autres événements survenus dans des municipalités de la Montérégie et du Centre-du-Québec.



L'enquête se poursuit.