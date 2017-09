Perquisition à Sorel-Tracy pour trafic de stupéfiants

Hier au cours de la journée, les enquêteurs du poste de la MRC Pierre-De Saurel ont effectué une perquisition dans un appartement situé sur la rue Guilbault à Sorel-Tracy. Un homme de 34 ans a été arrêté et ensuite libéré par le biais d’une promesse à comparaître. Il pourrait faire face ultérieurement à une accusation de trafic de stupéfiants.



Sur les lieux, les policiers ont saisi plus de 150 grammes de cannabis, environ 45 grammes de résine de cannabis et plus de 1600$.



Cette enquête a été initiée il y a quelques semaines à la suite d’information du public et l’utilisation de différentes techniques d’enquête.