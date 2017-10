Arrestation sur l'autoroute 30 à Sorel-Tracy

En début de nuit, vers 1h30, sur l’autoroute 30 Ouest à Sorel-Tracy, les policiers ont procédé à l’interception d’un véhicule dont le conducteur circulait a plus de 150km/h dans une zone réglementée à 100km/h. Lorsqu’ils l’ont interpellé, les policiers ont procédé à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été amené au poste de police pour la passation des tests et son taux d’alcoolémie était de près de trois fois supérieur à la limite prescrite par la loi, qui est de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.



Le conducteur âgé de 44 ans a par la suite été libéré par le biais d’une promesse à comparaître, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours.