Arrestion relativement à une série d’actions indécentes à Sorel-Tracy

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation d’un homme de 37 ans de Sorel-Tracy relativement à une série d’actions indécentes survenues à Sorel-Tracy.

Steve Dorval aurait commis des gestes à caractère sexuel devant des femmes dans des endroits publics au cours des mois de septembre et octobre derniers. Il a comparu le 29 novembre dernier au palais de justice de Sorel-Tracy pour faire face, entre autres, à des accusations d’actions indécentes.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

Rappelons que toute information sur le suspect peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.