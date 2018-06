Des vedettes du jeu vidéo au vovLAN 2018

Pour fêter ses 10 ans d’existence, le vovLAN est heureux d’accueillir, au Cégep de Sorel-Tracy, Stéphanie Harvey « missharvey » et Denis Talbot « M. Net » qui figurent parmi les plus grandes vedettes québécoises du jeu vidéo.

C’est grâce au fidèle appui de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, présente à chacune des éditions du vovLAN depuis ses tout débuts, que la championne mondiale du jeu Counter-Strike, Stéphanie Harvey ( Missharvey ), et le critique de jeux vidéo, Denis Talbot ( M. Net ), seront présents à cet événement rassemblant les passionnés du esport.

Ils se prêteront à une séance de photos et de signature d’autographes. Missharvey s’est également proposée comme descripteuse de quelques matchs du tournoi Counter-Strike: Global Offensive qui auront lieu le samedi 26 mai.

Le tournoi de League of Legends sera commenté par Guillaume Larivière ( FirefoXz ), ancien étudiant du Cégep de Sorel-Tracy et descripteur ayant travaillé avec RDS, Dreamhack Montréal et le LAN ETS.

« Soutenir les initiatives jeunesse figure dans les priorités de Desjardins. Partenaire de la première heure du vovLAN, Desjardins est fier de contribuer au succès de ce rendez-vous où se côtoient excellence, innovation et discipline. », de souligner Mme Karina Hardy, conseillère jeunesse à la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, qui a tenu à féliciter au passage M. Alexandre Vovan, porteur de cette populaire initiative depuis dix ans.

QUAND Samedi 26 mai, 15 h – jusqu’au dimanche 27 mai, 15 h. QUI Ouvert au grand public. 330 sièges PC disponibles. OÙ Gymnase du Cégep de Sorel-Tracy. Entrée par le Bloc D. 3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (QC) J3R 5B9 Stationnement gratuit COÛT 45 $ pour un siège PC, 20 $ pour les tournoix console uniquement TOURNOIS League of Legends

Overwatch

Counter-Strike: Global Offensive

Rainbow Six Siege

Unreal Tournament ‘99

Hearthstone

Rocket League

Super Smash Bros. For Wii U

Dragon Ball FighterZ PRIX Plus de 10 000 $ en prix pour les équipes gagnantes INFOS http://www.vovlan.net

Les billets sont disponibles en ligne sur le site Web du vovLAN.

Les participants aux tournois PC doivent amener leur propre équipement – un siège et une connexion au réseau local leur seront fournis – et ont également accès aux tournois console. L’accès au vovLAN est gratuit pour les visiteurs.