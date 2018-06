Bureau en Gros aide les Québécois à déménager avec des conseils et des ressources

En prévision du jour du déménagement, Bureau en Gros rappelle aux Québécois qu'une bonne préparation, des fournitures de qualité et l’aide d’experts sont les clés d'un déménagement réussi et sans accroc.

L’entreprise partage des conseils d’experts sur un site spécialisé en ressources pour le jour du déménagement au BureauEnGros.com/ CentreDesDemenagements, qui comprend des feuilles de contrôle, des conseils et d’autres ressources pour le déménagement.

« Déménager est une aventure, mais cela peut aussi être un peu difficile », explique Rudel Caron, vice-président régional à Bureau en Gros. « Cela exige de l’organisation, mais encourage aussi le rêve, la créativité et le travail d’équipe. Nous faisons assurément partie de ceux qui aiment les défis et les possibilités qu’implique un déménagement. »

Le nettoyage et le tri constituent une grande partie de tout déménagement. Bureau en Gros simplifie la tâche de ceux qui doivent vider leur domicile en recueillant en succursale des articles difficiles à recycler, comme des ordinateurs portatifs, des moniteurs, des appareils photo numériques, des stylos, des cartouches d’encre, des piles et même des moniteurs pour bébé. Pendant tout le mois de juin, Bureau en Gros placera des véhicules de sa flotte à l’extérieur de succursales sélectionnées dans toute la province en guise de points de dépôt pratiques et visibles pour les déménageurs se débarrassant d’anciens produits technologiques.

La liste complète des produits technologiques acceptés par Bureau en Gros et la liste des emplacements acceptant des appareils pour le recyclage sont disponibles en ligne au BureauEnGros.com. Depuis 2011, grâce à divers programmes et initiatives, l'entreprise a aidé à recycler en toute sécurité plus de 1 600 tonnes d’appareils électroniques au Québec, ce qui équivaut au poids de 267 éléphants.

« Nos clients souhaitent adopter des habitudes écologiques à la maison et dans leurs entreprises et utiliser la technologie de manière judicieuse », explique monsieur Caron. Ces démarches comprennent le recyclage et la mise au rebut adéquate dans le respect de l'environnement et de la sécurité. Nous portons une attention particulière à cette question et c’est une partie importante de notre engagement envers la communauté et pour des pratiques commerciales responsables. »

Bureau en Gros estime qu’elle offre plus de 5 000 produits pouvant être considérés comme écologiques, pour un déménagement plus propre. Parmi ces articles, on trouve des boîtes de rangement recyclées, des nettoyants écologiques, des fournitures d’emballage biodégradables et plus encore.

Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou rendez-vous sur leur page Facebook.