Avez-vous vu Philippe Nellis, 35 ans, disparu depuis neuf jours?

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour localiser un trentenaire disparu. Philippe Nellis, 35 ans, a été vu pour la dernière fois il y a neuf jours.

Le 26 mai dernier, il était aperçu dans le secteur d’Ahunstic-Cartierville. Il a les cheveux bruns mi-longs, une barbe brune complète et les yeux bleus. Il mesure 5’8’’ et pèse 140 lbs.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un chandail noir, d’un jeans et il portait un sac à dos noir et un manteau noir. Il a quitté sans sa médication et on craint pour sa sécurité.

« Lorsqu’il ne prend pas sa médication, il peut devenir confus et être un danger pour lui-même », précise le SPVM.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.