La SQ tient une opération MVM dans trois régions du Québec

Les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué des opérations MVM (motos et véhicules modifiés) en Montérégie, en Estrie et au Centre-du-Québec. Ces opérations en matière de sécurité routière visent une mobilisation des officiers, des responsables d’unité et des patrouilleurs.

L’objectif est d’intervenir auprès des conducteurs de motos et de véhicules modifiés qui ne sont pas conformes au Code de la sécurité routière.

En partenariat avec les services de police municipaux, plusieurs opérations ont eu lieu sur l’ensemble du territoire visant entre autres la conformité des systèmes d’échappement des motos et des véhicules modifiés.

Soulignons la participation de plusieurs services de police municipaux à cette opération, dont : les services de police des villes de Sherbrooke, Bromont, Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu et Mercier, ainsi que les régies intermunicipales de police de Roussillon et de Memphrémagog, Contrôle routier Québec, les patrouilleurs de soutien aux MRC ainsi que les policiers-motards de la Sûreté du Québec.

Ces opérations, de même que l’opération Intersection qui a eu lieu le 3 mai dernier, sont une initiative régionale et s’inscrivent dans la volonté de la Sûreté du Québec de poursuivre l’amélioration du bilan routier. D’autres opérations similaires sont prévues au cours des prochaines semaines.