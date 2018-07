Un récidiviste ayant une interdiction de conduire est arrêté pour alcool au volant

En début de nuit, des patrouilleurs du poste de la MRC Pierre-De Saurel ont procédé à l’interception d’un véhicule qui circulait sur la rue Victoria à Sorel-Tracy.

En interpellant le conducteur, ils ont détecté des symptômes de capacités affaiblies par l’alcool et ils ont procédé à son arrestation. Il a été amené au poste de police pour la passation des tests et ceux-ci ont révélé des taux de plus de deux fois la limite prescrite par la loi qui est de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

Également, ce conducteur de 29 ans (récidiviste de conduite avec les capacités affaiblies) avait une interdiction de conduite au criminel. Son véhicule a été saisi à titre de bien infractionnel et il a comparu au Palais de justice de Sorel.