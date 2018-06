Une foule d’activités parce que la famille, c’est ce qui compte!

Parce que la famille compte parmi ce que nous avons de plus précieux, elle sera à l’honneur partout sur le territoire de la MRC, du 12 au 20 mai, à l’occasion de la Semaine québécoise des familles. À cet effet, une foule d’activités seront offertes dans la région, dont le populaire événement Familles en fête qui se tiendra le 19 mai prochain.

De nombreuses activités seront organisées par différents organismes de la MRC, entre autres, congé de sac d’école, spectacle, ateliers de cuisine et plus encore! Consultez le dépliant, distribué dans les écoles et les centres de la petite enfance (CPE) de la région, pour la programmation complète.

Il est également disponible dans les bureaux municipaux et à la MRC de Pierre-De Saurel, sur le site Internet de la MRC au www.mrcpierredesaurel.com/famille et sur la page Facebook de Familles en fête.

Familles en fête : un rendez-vous le 19 mai prochain

La réputation de l’événement Familles en fête n’est plus à faire, chaque année, plus de 2000 personnes s’y retrouvent pour vivre un bon moment en famille. Cette année encore, la grande fête aura lieu au carré Royal, au centre-ville de Sorel-Tracy, de 10 h à 16 h.

Plusieurs activités sont au programme : vélo-smoothie, bungee trampoline, mascottes, coin des tout-petits, jeux gonflables, parcours d’hébertisme et maquillage... Sans oublier le rallye kermesse animé par différents organismes de la région, qui sauront en divertir plus d’un tout au long de la journée!

Mai étant le Mois du vélo au Québec, les organisateurs de Familles en fête proposent à nouveau à la population de se rendre au carré Royal en vélo. Des stationnements pour vélos seront prévus à cette fin.

Les familles sont invitées à pique-niquer sur le site! Des boîtes à lunch et des collations seront en vente sur place. Rappelons que Familles en fête est un événement CERTIFIÉ famille, c’est-à-dire accueillant et adapté aux familles. Visitez l’espace CERTIFIÉ famille de la MRC pour changer une couche, nourrir bébé ou encore prendre un temps de pause.

En cas de pluie ou de mauvais temps, les activités auront lieu au centre commercial Les Promenades de Sorel. Par la même occasion, un service de navette sera offert gratuitement. Les départs se feront au centre Sacré-Cœur (105, rue du Prince, secteur Sorel) dès 9 h 30, et ce, toutes les heures.

Nouveautés cette année

En collaboration avec le Réseau cyclable de la Sauvagine, les familles sont invitées à une randonnée vélo familiale le 13 mai en matinée. Deux trajets sont disponibles, 10 ou 20 km.

De plus, grâce à un partenariat entre le comité Familles en fête, Azimut diffusion et le Carrefour naissance-famille, la pièce de théâtre Ma petite boule d’amour sera présentée aux enfants de 3 à 6 ans le 20 mai à 13 h, au coût de 5 $.

La Semaine québécoise des familles dans la MRC de Pierre-De Saurel, c’est plus de 50 partenaires financiers, collaborateurs et bénévoles qui travaillent pendant plusieurs mois à l’organisation d’une semaine et d’une journée de fête inoubliables pour les familles d’ici. Cette activité ne pourrait être possible sans la participation généreuse de ces personnes et organismes impliqués dans leur communauté et soucieux du bien-être des familles de la région.