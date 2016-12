Dépôt des états financiers 2015 : la Ville termine avec un excédent de fonctionnement de 2.1 M$

Lors de la séance du conseil du 6 juin, les états financiers consolidés de la Ville de Sorel-Tracy, pour l’exercice terminé au 31 décembre 2015, ont été déposés. Parmi les faits saillants, la Ville de Sorel-Tracy a réalisé un excédent de fonctionnement non consolidé de 2.1 M$. Les investissements se sont élevés à 15.3 M$ en 2015.

Cette bonne performance s’explique par une augmentation des revenus de l’ordre de 3,7 M$ et une diminution de 1,6 M$ nette, en combinant les charges et les éléments de conciliation à des fins fiscales.

Les revenus excédentaires s’expliquent en partie par la vigueur du développement domiciliaire. En effet, grâce aux nouvelles constructions et aux transactions immobilières sur son territoire, la Ville a récupéré, en 2015, 942 000 $ en taxation supplémentaire et 525 000 $ en droits de mutation et permis. Parmi les autres secteurs dont les revenus ont connu une augmentation majeure, mentionnons une hausse de 1,7 M$ reliée aux services rendus, principalement à la suite de la nouvelle entente avec la MRC de Pierre-De Saurel au niveau des supra locaux en matière de loisirs. En contrepartie, la MRC facture toutefois à la Ville une quote-part de 83 % qui est comptabilisée dans les charges. La hausse des revenus s’explique également par les subventions gouvernementales qui ont été plus élevées que prévu de 227 000 $ et la Ville a aussi pu compter sur un montant supplémentaire de 306 000 $ en revenus d’amendes et pénalités, intérêts et autres.

Une hausse des frais absorbée par une gestion rigoureuse des finances municipales

Par ailleurs, les dépenses de la Ville de Sorel-Tracy ont été plus élevées que ce qui avait été déterminé lors du budget 2015. Le contrôle serré effectué par l’administration municipale en regard de ses finances a permis d’assumer en entier la comptabilisation de passifs, c’est-à-dire l’évaluation des frais encourus pour les futurs travaux d’assainissement de sites contaminés, soit un passif de 853 000 $. Cette nouvelle norme comptable est exigée depuis cette année par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public. La Ville a également réussi à assumer la hausse des dépenses occasionnée par la nouvelle quote-part de la MRC pour les immeubles considérés des supra locaux en matière de loisirs. Toutefois, plusieurs secteurs d’activités ont connu une baisse de frais. En effet, parmi les principales activités qui ont connu une diminution de leurs dépenses, mentionnons l’administration générale et les frais de financement qui ont connu une diminution de l’ordre de 513 000 $ et le transport qui a connu une baisse de 1.3 M$. Pour cette dernière activité, la Ville a pu réaliser des économies au niveau du déneigement et du transport en commun.

De plus, étant donné que les revenus réels ont été plus élevés, la Ville n’a pas eu besoin d’utiliser son excédent accumulé pour équilibrer son budget, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans ses prévisions budgétaires 2015. Ce montant a été transféré au budget 2016.

L’excédent de fonctionnement accumulé non affecté non consolidé de la Ville de Sorel-Tracy s’élève à 4.8 M$.

Une saine gestion de la dette malgré des dépenses incompressibles

L’endettement total net à long terme consolidé de la Ville de Sorel-Tracy s’élève à 69.5 M$, soit une augmentation de 8 M$ (61.5 M$ en 2014). Une partie de cette augmentation est due au projet des éoliennes de la MRC, soit un montant de 4.1 M$. Une autre partie se situe au niveau de l’administration pour un montant de 4.1 M$ qui s’explique notamment par la réalisation et le financement des travaux qui avaient été prévus lors d’exercices budgétaires précédents. D’ailleurs, pour l’administration municipale seulement, les investissements se chiffrent à 15.3 M$ soit 5 M$ de plus qu’en 2014. Parmi ces investissements, on retrouve 14.4 M$ en immobilisations et 0.9 M$ destinés à l’acquisition de terrains industriels dans le but de les revendre. Pour les immobilisations, on dénombre notamment 7.2 M$ consacrés aux travaux d’amélioration du réseau d’égouts, d’aqueduc et de voirie. D’autre part, 6.1 M$ ont été investis en rénovation, et en aménagement de bâtiments dont les principaux sont la Capitainerie, la bibliothèque « Le Survenant », le colisée Cardin et le 3025 boulevard de Tracy.

Par ailleurs, pour les organismes contrôlés, la Ville a pu bénéficier d’une baisse de 0.2 M$. Finalement, la Ville de Sorel-Tracy s’est assuré en 2015 de continuer à respecter les ratios qu’elle s’était fixée dans la politique de gestion de la dette en 2012.