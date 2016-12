Une mise en nomination pour le Comité des travailleurs en loisir municipal de la MRC de Pierre-De Saurel

L’organisme Loisir et Sport Montérégie a soumis la candidature du Comité des travailleurs en loisir municipal de la MRC de Pierre-De Saurel pour les Prix Excellence de l’Association québécoise de loisir municipal, volet Loisir Rural, soulignant au passage leur initiative, leur implication et leur innovation.

Regroupant les responsables de loisir des douze municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel, ce comité a été mis sur pied par le comité Pour le plaisir de bouger et de bien manger lors des chantiers de la Commission Loisir et Sport de la Montérégie-Est en 2010. Une concertation créée pour consolider le réseau des loisirs du territoire, et développer de nouvelles pratiques et façons de faire entre les municipalités urbaines et rurales. Les membres partagent les informations, de l’équipement et échangent sur les moyens d’offrir des services de qualité à la population de leur municipalité respective.

Ce comité a initié, entre autres, le défi patin, il est à l’origine du défi camp de jour « saines habitudes de vie » et du projet de coffres à jouets communautaires. De plus, en se regroupant au sein d’un même comité, les membres ont pu offrir de la formation à leurs animateurs de camp de jour et créer une banque d’animateurs accrédités.

Le comité sera dorénavant accompagné par le comité régional de la politique familiale et des aînés de la MRC, et pourra ainsi continuer à être un levier de changement pour la communauté.

Les lauréats seront dévoilés le 6 octobre prochain lors de la Conférence annuelle du loisir municipal.