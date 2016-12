Retour sur la séance du 24 août de la MRC de Pierre-De Saurel

Les conseillers régionaux de la MRC étaient réunis en séance ordinaire le 24 août dernier, voici un résumé des principaux sujets discutés.

Gestion contractuelle

Une prise de décision a eu lieu concernant le contrat d’acquisition et de livraison des bacs bruns pour la collecte des matières organiques dont l’implantation est prévue en mai 2017. Cette décision fait suite à l’ouverture des soumissions en juin dernier et où trois soumissions ont été déposées sur les différentes options de l’appel d’offres, soit celles d’IPL, Orbis et Gestion USD. La soumission déposée par IPL s’est avérée non conforme.

Le conseil de la MRC a octroyé à Orbis le contrat pour la fourniture de quelque 26 600 bacs de cuisine de 7 litres et de près de 1 600 bacs roulants de 45 litres, aux prix respectifs de 75 240.33 $ et 39 126.06 $ (taxes incluses).

Comme aucune soumission conforme n’a été déposée pour la fourniture des bacs roulants de 240 et 360 litres et qu’aucune soumission n’a été retenue pour la distribution porte-à-porte des bacs, la MRC retournera en appel d’offres pour l’acquisition des bacs et la distribution dans les prochaines semaines.

Gestion des matières résiduelles

Le préfet de la MRC, M. Gilles Salvas, a présenté le bilan de la gestion des matières résiduelles pour l’année 2015.

Ainsi, a-t-on appris que la quantité totale de matières générées pour l’ensemble de la MRC a été de 26 377 tonnes métriques. 75 % de ces matières sont enfouies, ce qui représente, uniquement en taxe à l’enfouissement, une dépense de 450 000 $. S’ajoutent à ce montant les coûts du service payés à l’entrepreneur.

Le préfet a rappelé que pour enfouir une tonne de déchet, la MRC doit payer une taxe de 24 $ au gouvernement. En contrepartie, lorsqu’elle recycle une tonne de matières recyclables, elle reçoit 164 $ en redevance. Plus on enfouit, plus on paie, et plus on recycle, plus on reçoit, c’est donc à notre avantage de bien trier les matières.

Sur une base individuelle, chaque habitant de la MRC a rejeté en moyenne 384 kg de matières, ou l’équivalent de 20 bacs à déchets. De même, il a recyclé en moyenne 103 kg de matières, ou l’équivalent de 4 bacs de récupération.

Pour diminuer les quantités de matières qui s’en vont à l’enfouissement, et ainsi économiser des milliers de dollars, les habitants de la région peuvent mettre en pratique diverses actions, comme réduire leur consommation et leur production de déchet, en compostant et en herbicyclant par exemple.



Mieux trier ses matières est aussi une bonne habitude à prendre puisque le taux de récupération est présentement de 64 %.

La MRC travaille sur plusieurs dossiers au niveau de la gestion des matières résiduelles, comme la généralisation du recyclage dans les multilogements, la poursuite du programme ICI on récupère, l’analyse des possibilités d’instaurer un mode de récupération des plastiques agricoles et la campagne de communication pour l’implantation des bacs bruns.

Les bacs bruns sont prévus pour mai 2017. L’objectif collectif est de détourner 10 000 tonnes de matières organiques par année de l’enfouissement grâce au compostage et d’économiser 230 000 $. Une mission à accomplir tous ensemble, dès maintenant!

Le bilan complet est disponible sur le site web de la MRC au www.mrcpierredesaurel.com/bilan.

Parc éolien Pierre-De Saurel

Une résolution pour octroyer un mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions dans le cadre du financement permanent relatif au règlement d’emprunt a été adoptée.

On se rappellera qu’en 2011, la MRC a adopté le règlement d’emprunt concernant la mise de fonds de 17.725 M$ pour le projet du parc éolien Pierre-De Saurel. Jusqu’à maintenant, c’était considéré comme étant un emprunt temporaire. Maintenant que le projet est déjà bien amorcé, l’emprunt devient permanent, et comme le prévoit le Code municipal, c’est au ministre que revient la tâche d’aller en appel d’offres pour refinancer le montant suivant les meilleures conditions possible.