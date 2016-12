Le député de Richelieu, Sylvain Rochon, déplore que le Parti libéral refuse d’examiner la question du salaire minimum à 15 $

Le député de Richelieu et porte-parole du Parti Québécois en matière de travail, Sylvain Rochon, déplore la décision partisane des députés libéraux, qui ont rejeté sa demande pour que la Commission de l’économie et du travail soit saisie d’un mandat d’initiative sur le salaire minimum.

« Le 22 août dernier, le premier ministre Philippe Couillard déclarait publiquement qu’il souhaitait la tenue d’un débat sur le salaire minimum. Pourtant, à la première occasion, ses députés ont voté contre notre demande de mandat d’initiative en ce sens. C’est totalement incohérent de leur part de refuser la tenue du débat que leur propre chef réclame ouvertement! », a d’abord déclaré Sylvain Rochon.

« Pour évaluer rigoureusement le rythme d’augmentation du salaire minimum, il faut sortir cet enjeu des forums partisans. Or, la décision malheureuse des libéraux prive les députés d’une occasion de tenir des consultations publiques sur ce dossier complexe. Le débat est déjà omniprésent, et tous les points de vue doivent être entendus. Pourquoi ne pas étudier le dossier en commission parlementaire? », a ensuite questionné le député de Richelieu.

« Nous souhaitions voir la Commission de l’économie et du travail se saisir de notre mandat, mais les députés libéraux ont invoqué la nécessité d’attendre la conclusion des réflexions gouvernementales sur la pauvreté. Mais comment ne pas penser que la tenue du Forum des idées pour le Québec a, justement, comme principal objectif de détourner notre attention, et de remettre la discussion sur le salaire minimum aux calendes grecques? En plus de grandement nous désoler, l’attitude des députés libéraux nous surprend; sur d’autres sujets, comme l’aide sociale, ils ne s’empêtrent pas dans les mêmes considérations. Leur prétexte ne tient donc pas la route. Tout ce qu’ils souhaitent, c’est gagner du temps », a conclu le porte‑parole.