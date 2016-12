Message du député de Richelieu, Sylvain Rochon, à l'occasion de l'élection de Jean-François Lisée à titre de chef du Parti Québécois

Les membres du Parti Québécois ont parlé. Et ils se sont exprimés clairement. J'offre mes félicitations à Jean-François Lisée, élu, vendredi soir, neuvième chef du Parti Québécois. Sa culture, son expérience politique, sa vivacité d'esprit et ses qualités de débatteur en feront certainement, comme tous l'ont dit, un redoutable chef de l'Opposition.



Mes compliments et toute mon admiration à Martine pour sa détermination, son courage et sa foi inaltérable au Québec souverain, à Paul pour sa fraîcheur, sa sagesse et sa soif de justice et à Alexandre, bien sûr, dont j'ai eu la chance de partager le voyage, pour sa droiture, sa sensibilité, son écoute, son humanisme et la profondeur de ses convictions.



À Véronique, qui a cruellement dû abandonner, mes voeux renouvelés de santé et mon souhait le plus ardent qu'elle soit à nouveau, avec nous, très bientôt.



Bravo aux bénévoles qui ont travaillé auprès des candidates et candidats, y investissant cœur, énergie et talent.



Je continuerai, sous Jean-François, à servir, avec la même passion, la même fougue et la même assiduité, mes concitoyennes et concitoyens de Richelieu, parce que ma plus grande fierté, ce sera toujours celle de les représenter à l'Assemblée nationale.

Député de Richelieu, Sylvain Rochon