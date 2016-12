Un surplus réalisé à coups de patates en poudre

Le député de Richelieu, Sylvain Rochon, s’indigne du fait que le gouvernement libéral annonce des surplus budgétaires de 2,2 milliards qui s’avèrent entièrement réalisés grâce à des compressions supplémentaires draconiennes ayant eu des impacts directs sur nos malades, nos élèves, les personnes vulnérables de notre société, ainsi que sur la croissance économique, qui demeure au neutre.

« Pendant qu’on néglige l’hygiène de nos aînés en CHSLD, et qu’on leur demande de manger des patates en poudre en six minutes, le gouvernement annonce des surplus qui serviront à financer des bonbons électoraux. Ce sont les surplus des patates en poudre », a déclaré Sylvain Rochon. « Soyons clairs : ces surplus ne sont pas le signe d’une économie qui va bien, mais le résultat d’un saccage. Il n’y a vraiment pas de quoi être fier », a-t-il ajouté.

Alors qu’au printemps dernier, le gouvernement a présenté un budget qui semblait équilibré, il avait en réalité coupé, de façon purement idéologique, plus de 1,6 milliard supplémentaire dans les dépenses en 2015-2016. Les libéraux sont allés trop loin; on en constate les résultats dans nos écoles, nos CHSLD, au sein des organismes communautaires et dans les urgences. « Les libéraux ont véritablement atteint le fond. Les Québécois ne sont pas dupes; ils comprennent que les bonbons électoraux qui seront annoncés sont offerts parce que des aînés ne reçoivent pas les soins d’hygiène auxquels ils ont droit. Les libéraux devraient être gênés », a indiqué Sylvain Rochon.

« "La maison est en ordre", selon le ministre des Finances, Carlos Leitão. Si la maison est en ordre, c’est uniquement parce que les libéraux ont vendu les meubles et qu’il n’en reste plus ! Le gouvernement a provoqué un traumatisme dans toute la société, notamment chez les citoyens les plus vulnérables. La protectrice du citoyen a été claire : l’austérité fait mal », a poursuivi le député.

De l’austérité déguisée en investissements et des miettes pour les régions

On nous annonce aujourd’hui un investissement de 300 millions dans le réseau de la santé, alors que le gouvernement y avait coupé près de un milliard de dollars. On nous annonce 110 millions de dollars dans le réseau de l’éducation, alors qu’il a dû composer avec des compressions d’un peu plus de un milliard, et aucun réinvestissement dans les CPE. « Pour l’année en cours, le réinvestissement que le gouvernement annonce, c’est 11 % de ce qu’il a coupé en santé, et 3,5 % en éducation. On assiste à un triste spectacle de pure stratégie électorale », a résumé Sylvain Rochon.

Du côté des régions, on nous annonce 100 millions de dollars, alors que le gouvernement a supprimé leurs outils de développement. « Ce gouvernement ne comprend pas la réalité des régions ! On prétend investir 100 millions de dollars pour les régions, mais on écrit en petits caractères que les régions comprennent Québec et Montréal ! Est-ce qu’il va rétablir le financement du CLD Pierre-De Saurel qu’il a amputé de 60 % ? Rien n’est moins sûr ! Il s’agit de la démonstration parfaite que le dossier des régions est géré par deux ministres de Montréal », a poursuivi Sylvain Rochon.

Pas d’oxygène pour les familles

Si seulement le gouvernement avait réussi à donner de l’oxygène aux familles… mais il n’en est rien. « Le gouvernement libéral est allé chercher près de 1500 $ dans les poches de chaque famille depuis son élection. Il faudrait maintenant qu’on l’applaudisse pour l’abolition partielle de la taxe santé, qui redonnera 200 $ à chacune d’elles. Peu importe la méthode de calcul, les familles sont toujours 1300 $ dans le trou », a conclu Sylvain Rochon.