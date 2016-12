Financement des organismes communautaires: Le gouvernement doit faire mieux

Estimant que le financement des organismes communautaires doit être rehaussé, le député de Richelieu, Sylvain Rochon, appuie la campagne « Engagez vous pour le communautaire », dans le cadre de laquelle 4000 organismes d’action communautaire à travers le Québec se mobiliseront, cette semaine, pour sensibiliser la population à leur mission.

« Il faut que le financement de ces organismes soit adéquat. Plus que jamais, nous voyons les effets désastreux de l’austérité libérale sur les personnes vulnérables qui bénéficient du soutien d’organismes communautaires. En effet, il y a de plus en plus de jeunes, de familles et d’aînés qui ont besoin d’aide, et les organismes ont de moins en moins de ressources pour les accompagner », a déclaré, d’entrée de jeu, Sylvain Rochon.

« S’il refuse de rehausser leur financement, le gouvernement contraint ces organismes à rationner leurs services, ce qui privera des milliers de personnes vulnérables d’un soutien qui leur est pourtant essentiel. Au Parti Québécois, nous croyons que la richesse d’une société se mesure aussi par la façon dont elle prend soin des plus démunis, et cela passe notamment par le soutien aux organismes communautaires. Avec le Parti libéral au pouvoir, une coupe n’attend pas l’autre, et la situation se détériore sans cesse davantage », a déploré le député.

Sylvain Rochon rappelle qu’à l’automne 2013, le gouvernement du Parti Québécois avait annoncé une augmentation significative des budgets alloués aux organismes communautaires, et ce, à la suite de l’adoption unanime d’une motion réclamant un tel rehaussement. Toutefois, cela n’a pas empêché les libéraux, dès leur arrivée au pouvoir, en 2014, d’annuler cette augmentation. « Jamais n’aura-t-on vu un gouvernement faire preuve d’autant d’incohérence », a-t-il dénoncé.

« Le gouvernement doit reconnaître aux organismes communautaires leur autonomie et leur capacité d’agir selon leurs valeurs. Il doit également cesser d’exiger d’eux qu’ils fournissent des services pour lesquels lui-même s’est désengagé. Nos dirigeants ont le devoir de s’asseoir avec les organismes et de reconnaître une fois pour toutes le travail précieux qu’ils réalisent au quotidien et le filet social qu’ils représentent. Le Parti Québécois portera la voix du milieu communautaire à l’Assemblée nationale; il en va du bien-être de notre société », a conclu Sylvain Rochon.