La Ville de Sorel-Tracy obtient la cote de 4 Fleurons !

Grâce aux efforts déployés par la Division Parcs et espaces verts des Travaux publics pour l’aménagement paysager de son territoire, la Ville de Sorel-Tracy est passée de la cote 3 à la cote 4 Fleurons. Cette nouvelle cote de 4 Fleurons, qui correspond à un embellissement horticole remarquable dans la majorité des domaines, a été décernée à la Ville lors du gala annuel de l’organisme Fleurons du Québec, qui s’est tenu à Québec le 1er décembre. La cote de 4 Fleurons reflète donc la nouvelle évaluation de la Ville, qui a été faite par l’organisme en août dernier et est valable pour 3 ans.

Lors de leur visite, les classificateurs des Fleurons ont évalué les aménagements à la vue du public sur 60 % du territoire municipal. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage urbain.

Cette nouvelle évaluation des Fleurons du Québec révèle, entre autres, les efforts de la municipalité du point de vue du développement durable notamment dans la confection des aménagements paysagers qui sont, en grande partie, composés de plantes vivaces. Par ailleurs, le nouvel aménagement au parc Regard-sur-le-Fleuve, les nouveaux bancs au carré Royal, les améliorations au parc Dorimène-Desjardins de même que l’aménagement du 3025 boul. de Tracy ont aussi contribué à l’obtention du 4e Fleuron.

Rappelons que chaque secteur de la ville (municipal, résidentiel, institutionnel, industriel et commercial, ainsi que les initiatives communautaires et le développement durable), est évalué sur une échelle de pointage allant de 1 à 5 Fleurons, 5 Fleurons représentant la note maximale. La moyenne des pointages donne ensuite la note globale de la municipalité.



Pour obtenir la liste des municipalités classifiées et avoir plus d’information sur les Fleurons du Québec, visitez le site Internet www.fleuronsduquebec.com