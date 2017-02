Inauguration de la mise en service commerciale du premier parc éolien à 100 % communautaire au Québec

Aujourd'hui se tenait à Yamaska l’inauguration officielle des activités de Parc éolien Pierre-De Saurel (Parc) à laquelle participait une centaine de dignitaires et de collaborateurs.

Ce projet, dont la mise en service a débuté le 28 décembre dernier, se veut l’une des réalisations les plus importantes dans la MRC de Pierre-De Saurel au cours des dernières années. Issu du bloc de 250 MW de l'appel d'offres lancé par Hydro-Québec en 2009, il est le seul projet au Québec avec un modèle d'affaire à 100 % communautaire. Il a été développé, construit et sera opéré par une société en commandite dont l'unique actionnaire est la MRC de Pierre-De Saurel.

Au cours de son allocution, Benoit Lefebvre, président du conseil d'administration de Parc a tenu à rappeler les différentes étapes avant cette mise en production ainsi que la contribution et l’engagement de plusieurs intervenants à la bonne marche de ce projet. « Ce projet, dont la contribution régionale fut très importante, est un exemple concret de la capacité des gens d’ici à développer de nouveaux marchés et de nouveaux mandats. Il doit être une source de motivation et de fierté envers notre potentiel de développement régional », indique le président. Il a également souligné la vision, l’audace et le soutien des élus qui ont contribué et supporté le projet depuis le tout début.

Pour sa part, Frédéric Tremblay, directeur général de Parc mentionne : « C’est avec un grand sentiment d'accomplissement que nous accueillons la mise en service du projet. Nous espérons que la réalisation de ce projet servira aussi d'inspiration à d'autres communautés dans le futur. »

Au cours de cette inauguration, les représentants de Parc ont aussi mentionné qu’une journée porte ouverte sera planifiée au cours du printemps 2017 afin que la population puisse également constater et visiter les installations opérationnelles du parc éolien Pierre-De Saurel. Les détails seront dévoilés ultérieurement.

Il est bon de rappeler que le projet éolien Pierre-De Saurel est soutenu en vertu d'un contrat d'approvisionnement d'une durée de 20 ans avec Hydro-Québec Distribution. Environ 50 M$ en profits seront distribués à la MRC, aux municipalités hôtes, ainsi qu'aux agriculteurs propriétaires des terres où sont implantées les éoliennes.



À propos du parc éolien Pierre-De Saurel

Le parc éolien Pierre-De Saurel, d’une puissance de 24,6 MW, est situé dans les municipalités de Saint-Aimé, Saint-Robert et Yamaska, dans la MRC de Pierre-De Saurel. Il est constitué de 12 éoliennes Senvion MM92 fabriquées en partie au Québec.