Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, s’est joint à trois collègues députés, de la CAQ, de Québec Solidaire et indépendant, pour faire adopter, par l’Assemblée nationale, une motion demandant au gouvernement d’étudier sérieusement tous les projets de construction d’un pont reliant SorelTracy et Lanoraie. « C’est un pas de plus dont nous pouvons nous réjouir », a souligné Sylvain Rochon, rappelant que l’idée d’un tel pont reliant les deux rives fait rêver depuis longtemps. « La croisade menée pendant des années par le maire de Saint-Joseph-de-Sorel, Olivar Gravel, puis par Jean-Yves Landreville, est maintenant reprise et les espoirs ravivés. Mais pour que ce rêve devienne un projet réalisable, plusieurs questions doivent être élucidées par des études rigoureuses.»



Le promoteur, Luc Poirier, a ressuscité ce rêve, l'a dépoussiéré et lui a donné l’allure d’un projet auquel les gens sont de plus en plus nombreux à croire. « Un projet ambitieux qui mérite toute notre attention », affirme le député. « Mais il faut d’abord que soient clarifiées des questions qui ne l'ont pas été entièrement jusqu’à maintenant : des questions environnementales, techniques et économiques. Il y a notamment cette condition, posée par le promoteur, sur laquelle il fait désormais reposer la concrétisation du projet : que le gouvernement s'implique en consacrant annuellement, à cette infrastructure opérée par le privé, les deniers publics qu'il consacre annuellement au traversier. »

Sylvain Rochon s’assurera que le projet poursuive son cheminement avec toutes les garanties requises pour qu’il devienne, comme tout le monde l’espère, un outil supplémentaire pour le développement de la région, tout en respectant l’environnement, les activités agricoles et la capacité de payer des contribuables et des usagers.