Sylvain Rochon en appelle à un projet conciliant sécurité des citoyens et développement économique

Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, qui a obtenu du gouvernement qu’il reporte l’étude d’un projet de loi privé que le conseil municipal de Saint-Joseph-de-Sorel requérait pour la construction d’une route industrielle, observant que le projet rencontrait l’opposition de plusieurs des acteurs impliqués, se réjouit qu’une seconde étude soit lancée. « Ce nouveau tracé devra nécessairement concilier la sécurité des citoyens et la poursuite des activités industrielles », a-t-il soutenu. « J’ai d’ailleurs fait connaître, à deux des principaux opposants au premier tracé, mon souhait qu’ils participent au financement de cette étude. »

Sylvain Rochon s’est dit profondément préoccupé par les enjeux actuels de circulation de camions lourds dans des quartiers résidentiels, mettant en jeu la quiétude et surtout la sécurité des résidents et de leurs enfants. Il a cependant réitéré sa volonté de travailler, avec tous les acteurs concernés, à une solution réaliste et concertée.

« Il faut arrêter d’opposer les intérêts des citoyens et leur droit à un environnement sûr et sain, aux intérêts des entreprises. L’activité économique qu’elles génèrent bénéficie à toute la population, grâce au maintien et à la création d’emplois dont la région ne souhaite sûrement pas se priver », a-t-il défendu. « Ces deux réalités doivent, plus que jamais, cohabiter. C’est le principe même du développement durable ! Et la seule façon d’y arriver est de créer des ponts entre les deux et non pas les élever l’une contre l’autre. »

« Mon devoir , c’est la poursuite de l’intérêt commun. C’est cet intérêt commun qui a toujours guidé mes interventions et qui va continuer de les guider », a conclu le député de Richelieu.