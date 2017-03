La Ville de Sorel-Tracy désigne M. René Sheridan comme leader communautaire pour le Réseau Canada 150

La Ville de Sorel-Tracy a annoncé aujourd’hui sa participation au Réseau des leaders communautaires Canada 150. À la suite d’une résolution du conseil municipal adoptée le 20 février, le maire Serge Péloquin a indiqué que M. René Sheridan sera le représentant officiel de la Ville de Sorel-Tracy pour les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération du Canada.

Reconnaissant que le dynamisme des collectivités fait le dynamisme d’une nation, cet exceptionnel réseau national de leaders communautaires fera en sorte que les voix des municipalités de partout au Canada soient entendues au cours des célébrations du 150e et au-delà.

La Ville de Sorel-Tracy est heureuse de pouvoir conjuguer les célébrations du 150e de la Confédération et son 375e anniversaire qui commémore la construction du premier fort à l’embouchure de la rivière Richelieu, premier acte fondateur d’une des plus vieilles villes du Canada. M. Sheridan est un Sorelois actif dans sa communauté et il saura nous représenter dignement au sein de ce réseau.