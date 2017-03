Le Parti Québécois dénonce l’improvisation libérale

En compagnie de ses collègues Stéphane Bergeron (Verchères), Sylvain Rochon (Richelieu), Guy Leclair (Beauharnois) et André Villeneuve (Berthier), le porte parole du Parti Québécois en matière de forêts, de faune et de parcs, Sylvain Roy, a dénoncé le règlement "mur à mur" du gouvernement libéral dans le dossier des poissons appâts. Aux côtés de plusieurs acteurs du secteur, les députés ont tenu un point de presse à Contrecœur, en Montérégie.

« Encore une fois, le gouvernement s’attaque aux utilisateurs de la faune. Sans aucune période de transition pour les adeptes et les industriels, le ministre décrète la fin de la pêche avec poissons appâts l’été, et la fin de la pêche avec poissons appâts vivants l’hiver, et ce, dès le 1er avril. C’est inacceptable ! Plutôt que de pénaliser tous les pêcheurs, le ministre doit prendre ses responsabilités et resserrer le contrôle de ce type de pêche. Les industriels et les adeptes sont ouverts à travailler avec le ministère pour trouver des solutions; l’abolition pure et simple de cette activité qui génère des retombées économiques importantes n’est pas une solution pour eux », a soutenu Sylvain Roy.

Les députés du Parti Québécois ont également dénoncé le fait que le nouveau règlement ne soit pas harmonisé avec ceux des États frontaliers, ce qui aura, disent-ils, des conséquences négatives sur la pratique de la pêche au Québec. « Sur la rivière des Outaouais, le lac Saint-François ou le lac Memphrémagog, qui se trouvent à la fois en territoire québécois et ontarien ou américain, un pêcheur québécois ne pourra pratiquer son sport avec des poissons appâts, contrairement au citoyen ontarien ou américain. Le gouvernement change un règlement sans même s’assurer que les juridictions voisines font de même. Quelle improvisation ! », a ajouté le député de Verchères, Stéphane Bergeron.

Mentionnons que depuis plusieurs années, les adeptes de pêche appréhendent aussi la rupture de clientèle, qui devrait se produire autour de 2019. « Le changement de réglementation est une tuile de plus qui s’abat sur les pêcheurs, eux qui craignent déjà que la relève ne soit pas au rendez-vous. Le ministre doit s’asseoir avec les pêcheurs pour trouver une solution non seulement pour prévenir la présence d’espèces envahissantes, mais également pour maintenir vivante la pratique de la pêche avec poissons appâts », a conclu le député de Richelieu, Sylvain Rochon.

Pour signer la pétition que parraine Stéphane Bergeron en faveur du maintien de la réglementation en vigueur relativement à la pêche aux poissons appâts vivants, rendez-vous à l’adresse https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6499/index.html avant le 24 mars 2017.