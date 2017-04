Sylvain Rochon dépose une pétition de plus de 9 000 signatures à l’Assemblée nationale

Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, a déposé ce matin une pétition de plus de 9 000 signatures en faveur de l’acquisition d’un bronchoscope EBUS pour le centre hospitalier Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, une pétition initiée par un citoyen de Sorel-Tracy, monsieur Jean-Marc Lebeau. Le dépôt de cette pétition fait suite aux nombreuses actions entreprises localement depuis le refus de cette acquisition par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux. Le président du conseil d’administration de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, Jocelyn Cayer a assisté au dépôt de la pétition puis a rencontré, avec le député, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

« La population de la MRC Pierre-De Saurel s’est mobilisée de façon impressionnante, au-delà de toute partisannerie », a souligné Sylvain Rochon. « Les maires et mairesses de toutes les municipalités, les syndicats, les employés et toute la population se sont unis derrière l’hôpital et sa fondation pour réclamer justice ! Non seulement cet appareil qui permet de diagnostiquer et de traiter des problèmes pulmonaires est essentiel dans une région où les maladies respiratoires sont particulièrement présentes, mais c’est une priorité qui a été identifiée par le milieu ! Le gouvernement doit respecter cette volonté ! »

Rappelons que la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel a amassé, grâce à la générosité de la population, les 231 000 $ requis pour l’achat de cet appareil, dont le budget de fonctionnement a été autorisé par le CISSS-ME. À défaut de cet appareil à l’Hôtel-Dieu, les malades sur le territoire de la MRC doivent se déplacer à Saint-Hyacinthe, à une heure de route, alors qu’il n’y a pas de transport collectif entre les deux municipalités. Les nombreux patients qui ne disposent pas d’une voiture doivent ainsi débourser plus de 200 $ en taxi pour chaque voyage, sans compter les risques liés au déplacement lui-même.

Le député de Richelieu a déploré une décision qui démontre, une fois de plus, les incidences négatives pour la population du retrait et de l’affaiblissement des pouvoirs locaux et conséquemment des services de proximité. « On nous parle de masse critique, de volume d’activités, de duplication de services... Je parle de santé, de soins et d’accessibilité. Je parle de soins à des personnes malades et vulnérables ! La population locale est attachée à son hôpital. Si attachée, qu’elle a souscrit à sa Fondation, depuis 1985, pas moins de 5,3 M$. C’était pour que ses services se développent. La valse-hésitation du ministre à l’égard du bronchoscope envoie, trouvons-nous, un message inquiétant. Le ministre doit rassurer la population à l’effet qu’aucun service, qu’aucune spécialité, qu’aucun soin ne quittera l’HôtelDieu de Sorel-Tracy ».

Le ministre Gaétan Barette, interpelé par le député à quelques reprises depuis les derniers mois, a répondu en confiant un mandat à l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) qui a pour mission de voir à l’utilisation efficace des ressources en santé. Le ministre a confirmé à messieurs Rochon et Cayer, au cours de l’entretien auquel le député l’a convaincu de se prêter, que ce rapport avait été produit et que son contenu était à l’étude.

Mais le député a tenu à faire une mise en garde : « Alors que le ministère évalue l’utilisation de l’appareil à 15 ou 20 interventions par année, le CISSS de la Montérégie-Est les estime plutôt entre 80 et 100. Et ce nombre devrait croître au cours des prochaines années avec le vieillissement de la population. Nous espérons que l’INESSS aura su resituer les choses dans leur juste perspective. »