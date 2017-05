Jocelyn Daneau annonce sa candidature

Enfant de l'intersection boulevard Cournoyer/rue Marquette, que j'ai arpentée de nombreuses années, tant en direction de l'école Laplume, de la polyvalente Bernard-Gariépy que du parc Soleil, jusqu'à l'aréna Aussant, en passant par le souvenir de l'église St-Jean-Bosco où nous nous sommes mariés et où nos enfants ont été baptisés, j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer ma candidature au poste de conseiller dans le district de Richelieu, dans le cadre de l'élection municipale qui se tiendra le 5 novembre 2017. À titre de conseiller municipal, j'entends faire porter mon engagement à 2 niveaux :



Une juste part des dépenses de la ville de Sorel-Tracy

Les citoyens et les citoyennes de Richelieu doivent en avoir pour leur argent, considérant les taxes qu'ils versent. Par exemple, comme marcheur et coureur réguliers, je constate chaque jour que la qualité de la chaussée se dégrade dans nos rues. Le quartier Richelieu, c'est 10 % de la population de la ville de Sorel-Tracy, mais avons-nous reçu un pourcentage équitable en investissements, du 16 M$ budgété pour 2016 au plan triennal d'immobilisation? Pour 2017? Par exemple, les montants discrétionnaires par conseiller municipal, qui sont disponibles annuellement, doivent servir à ceux et celles qui en ont assumé les frais. Ce ne fut pas le cas de 2013 à 2017 où 40 000 $ prévus pour améliorer la qualité de vie dans le quartier Richelieu ont servi à l'amélioration d'un parc, ailleurs; laquelle somme aurait pu servir par exemple, pour nettoyer les terrains adjacents à la Place des Loisirs. Richelieu mérite un conseiller municipal présent et engagé qui écoute et ensuite, parle, prend position, agit et défend les intérêts directs de ses concitoyens. L'argent qui est envoyé à l'Hôtel de Ville de Sorel-Tracy par les citoyens et les citoyennes du district de Richelieu doit y revenir, en toute équité.



Pas de cachette, pas de surprise

Les citoyens et les citoyennes de Richelieu comme ceux et celles de Sorel-Tracy doivent avoir l'heure juste, en tout temps et sans artifice, quant aux orientations et aux décisions prises par le conseil municipal. Par exemple, présentement, il est inconcevable qu'un projet présenté comme la « mise à niveau » d'un hangar – le Bâtiment H (secteur Sorel) au coût budgété de 576 000 $ - se termine comme une rénovation complète au double du prix, pour en faire un restaurant, dont l'exploitant à obtenu ce privilège sur simple demande; lequel restaurant payé par les taxes des citoyens, induira une concurrence déloyale envers tous les restaurateurs de la ville de Sorel-Tracy. Par exemple, en matière de qualité de vie, ce sont des services publics disponibles, surtout lorsque l'ensemble des citoyens est en congé (ex. : bibliothèques municipales fermées lors du dernier congé de Pâques). Par exemple, en matière de développement économique, il faut cesser les chicanes de clocher, concentrer nos énergies et mettre l'argent de nos taxes aux services des créateurs d'emplois, créateurs de richesse.



Comme économiste et gestionnaire retraité d'Hydro-Québec, une entreprise de classe mondiale où la recherche de l'excellence est une valeur fondamentale, je travaillerai tant à l'amélioration concrète de la qualité de vie de mes concitoyens et mes concitoyennes, qu'à celle de leur sécurité économique. En cette époque complexe, Sorel-Tracy doit faire reposer son développement sur une vision d'avenir et une planification adaptée aux circonstances, où l'improvisation et le rattrapage sous couvert de consultation n'ont plus leur place. Le présent et le futur de Sorel-Tracy doivent être pensés et administrés globalement, par une équipe d'hommes et de femmes à l'écoute, dédiée à l'avancement de notre communauté dans l'action, peu importe le côté du Richelieu où nous vivons. C'est en équipe que nous irons plus loin.

Un programme électoral complet sera présenté à l'approche des élections de novembre 2017, basé sur les préoccupations des citoyens et des citoyennes que j'invite donc à me contacter.