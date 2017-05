« L’obtention de notre bronchoscope est une belle victoire citoyenne » – Sylvain Rochon

Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, s’est réjoui du dénouement tant espéré de la saga du bronchoscope EBUS qui donnera à la population de la région cet équipement médical dont elle a grand besoin et qu’elle a déjà entièrement payé. « Il s’agit là d’une belle victoire citoyenne, remportée grâce à une mobilisation sans précédent autour de ce mouvement lancé par la Fondation Hôtel-Dieu, a-t-il affirmé. Elle démontre hors de tout doute que si on unit nos forces pour le bénéfice de la population, au-delà de la partisannerie, on peut vraiment changer le cours des choses ! »

Sylvain Rochon a répondu sans hésiter à l’appel de la Fondation et a fait de cette cause son principal cheval de bataille des derniers mois : motion à l’Assemblée nationale; dépôt de la pétition; participation à la marche; intervention dans le cadre du discours sur le budget; présentation devant la Commission de la Santé et des Services sociaux… Sans compter les nombreuses fois où il a personnellement approché le ministre Gaétan Barette pour le convaincre de revenir sur une décision que la population locale estimait injuste et incompréhensible.



« Je pense que le ministre s'est vu confirmer, par l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), la pertinence de notre demande: le besoin réel, dans la région, de cet appareil entièrement payé par des dons et pour lequel nous avons le local et les spécialistes requis en vue de son utilisation. Un autre facteur indéniable, de mon point de vue, c'est que la mobilisation populaire et la concertation de tous les acteurs ont joué. »

Sylvain Rochon a d’ailleurs tenu à souligner l’apport de chacun : « Je tiens à remercier Jocelyn Cayer, président de la Fondation de nous avoir alertés; les médecins et les employés de l’hôpital d’avoir soutenu la cause; Jean-Marc Lebeau d’avoir initié la pétition; le syndicat pour avoir encadré la marche; tous les élus municipaux pour avoir pris position et surtout, les 9 000 personnes qui ont pris la peine de signer la pétition et les quelques centaines qui ont marché avec nous. Je suis fier de gens de Richelieu ! »